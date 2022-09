Red Bulli vormelitiim loobus ameeriklase jahtimisest

Nimelt soovib Alpine järgmiseks hooajaks palgata prantslast Pierre Gaslyt, kel on aga kehtiv leping Red Bulli tütarvõistkonna AlphaTauriga. Nood on nõus Gaslyl minna laskma, kui leiavad väärilise asenduse.

Red Bulli noortesüsteemi eest vastutav Helmut Marko on öelnud, et omade seast ei ole neil praegu kedagi võtta. Seepärast pöörati pilk USA-s IndyCaris sõitva 22aastase Herta poole. Nüüd on Red Bull sellest loobunud, sest Hertal pole piisavalt vormel 1 sarjaks vajamineva superlitsentsi punkte ning FIA keeldus erandi tegemisest.