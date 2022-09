Lillemets jõudis Talence'is poodiumile, ent isiklikust rekordist jäi imevähe puudu

Kuigi ta püstitas viimasel alal 1500 meetri jooksus isikliku tippmargi 4.29,96, jäi sellest natukene väheks, et 12punktiline miinus tasa teha ja uuendada oma kümnevõistluse rekordit (8156 p).

Lillemets tegi äärmiselt stabiilse seeria, kuid ilmselt loodetust pisut madalamal tasemel. Ta lennutas oda avakatsel 59.26, teisel 59.77 ja viimasel 59.82 meetri kaugusele. Rekordseerias oli tema tulemus 60.55, nii et selles võrdluses läks kaduma 11 punkti. Kokku on nüüd isikliku tippmargiga miinust enne viimast ala 12 punkti.

Alavõidu võttis liider Lindon Victor 66.01ga. Tal on üheksa alaga koos 7893 punkti. Teine on sakslane Manuel Eitel 7509 punktiga ning kolmandaks tõusis Lillemets, kes on kogunud 7404 punkti. Prantslane Makenson Gletty kaotab eestlasele üheksa silmaga.