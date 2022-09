Lillemets jõudis Talence'is poodiumile, ent isiklikust rekordist jäi imevähe puudu: "Juba kuulitõuke ajal tekkisid jalga krambid!"

Kuigi ta püstitas viimasel alal 1500 meetri jooksus isikliku tippmargi 4.29,96, jäi sellest natukene väheks, et 12punktiline miinus tasa teha ja uuendada oma kümnevõistluse rekordit (8156 p).

Esimene tagasilöök kimbutas Art Arvisto õpilast kaugushüppes, kus tal oli kahe katse järel protokollis null. „Ei saa pakule pihta. See probleem on olnud kaks aastat. Tegelikult võiks hüpata kaugemale kui 7.20.“

Kuulitõukes jäi Lillemets tavatulemusest poole meetri kaugusele. „Võtsin enne võistlust paar-kolm kilo alla. See andis tunda. Peenhäälestuse tegemine on keeruline. Seekord võib öelda, et panin natuke puusse.“