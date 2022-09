VÄÄRAMATU JÕUD! Vassiljev on vedanud üle aasta kaotuseta oleva Flora meistritiitlile ülilähedale

Flora veduriks on viimastes voorudes olnud igiliikur Konstantin Vassiljev, kes on on alates augustikuisest kohtumisest Nõmme Kalju vastu alati löönud värava või andnud resultatiivse söödu. Korra kohtumises Levadia vastu suutis ta mõlemat. Täna alustas legendaarne Kostja väravaga, kui ta realiseeris 21. minutil Henrik Ojamaa suurepärase eeltöö.