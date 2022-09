Neuville: millegipärast olen alati mina olnud lõpuks Hyundai tugevaim sõitja

Eelmisel nädalavahetusel tiimikaaslase Ott Tänaku ees Kreeka etapi võitnud belglase sõnul on rallis määravaks sõitja oskused, mitte auto. Vormelis olevat aga vastupidi.

„WRC on üks vähestest sõitjate sarjadest, mis on veel alles. Tänavu on parim näide vormel 1, kus piloodil pole võimalik võita, kui tal pole head masinat,“ selgitas Neuville.

Hyundai sõitja jätkas: „WRCs on teistmoodi, seal on tugeval sõitjal võidušanss ka siis, kui tal pole nii head autot kui teistel. [Masina vajakajäämisi] saab mõnedel etappidel kompenseerida stardipositsiooniga, muutliku ja keerulise ilmaga paremini hakkama saades või rehvistrateegiaga. Alati on võimalik võtta ka riske.“

MM-sarjas on Neuville'is sõnul raskem läbilööki teha, sest seal on vaid kolm tiimi – lisaks Hyundaile ka Toyota ja M-Sport. Kvaliteedinäitaja olevat ka see, et kunagised meistrid võivad hiljem edukalt sarja naasta.

„Kui auto pole nii hea ning viimastel katsetel tuleb võidelda, siis tasub risk end rohkem ära kui ühelgi teisel spordialal, sest kui see toimib, siis on võimalik sõita teistest palju kiiremini. Seetõttu on WRC endiselt tõeline sõitjate meistrisari ning seal jäävad püsima ainult parimad. Sõitjad nagu Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier saavad endiselt sarja naasta. Üheski teises kategoorias poleks see võimalik. Kui vaadata vormel 1 sarja, siis seal saab noor piloot sõita kahe aasta pärast sama kiiresti kui kogenum sõitja, kui tal on hea auto,“ selgitas ta.

Neuville usub, et siiani on tema olnud Hyundai parim sõitja. „Oleme alati püsinud võitluses, välja arvatud võib-olla eelmine aasta, kui vajusin pisut ära. Siiani pole me Hyundais leidnud sõitjat, kes oleks minust hooaja lõpus parem. Meil on tiimis olnud palju sõitjaid, kuid mingil põhjusel olen alati mina olnud lõpuks tugevaim sõitja. Hyundail on minusuguseid sõitjaid juurde vaja ning seetõttu tõid nad meeskonda ka Oti.“

Tõele au andes oli 2020. aastal Hyundai tugevam sõitja Tänak, kes lõpetas hooaja kolmandana, belglane oli aga neljas. Mullu sai Neuville 176 punktiga kolmanda koha, 12 rallist viiel katkestanud ning viimasel mitte startinud eestlasest tiimikaaslane oli 128 silmaga viies. Tänavu on Tänak 154 punktiga teine, Neuville aga 131 silmaga kolmas.