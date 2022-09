GALERII: Juubelihõngulisel Emajõe maratonil trotsisid osavõtjad kehva ilma, aga kulgesid kõige kiuste siiski reipalt lõpuni

Kui Võhandu maraton on paljudele see sündmus, mille tarbeks talve möödumise järel uuesti kanuu, paat või mingi muu veesõiduk välja otsida, siis hooaja lõpetamist tähistab veespordihuvilistele Emajõe maraton. Põhidistants 56 kilomeetrit kulgeb Võrtsjärve suudmest, Jõesuust mööda Emajõge Tartuni, Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ paadisillani. Laupäeval tähistas Emajõe maraton oma 40. juubelit ning kuivõrd varem on osalema tuldud nii vesiratta, kummipaadi või 15 inimest mahutava kirikupaadiga, siis tänavu seltskond nii kirevaks ei kujunenud.