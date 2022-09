GALERII | Kuressaare sai Levadia üle ajaloo esimese võidu. Mis toimub aga sisetüli pidavas Levadias?

„Kui ma ausalt ütlen, siis ei saa ma ise ka kõigest päris täpselt aru. Meeskond ei saa veel päris täpselt aru, mida me taktikaliselt mängime. Tuleb aega anda ja eks siis näeb. Treeningutel saavad vene poisid vene keelest aru ja tõlkimise abil jõuab info ka teisteni. Nagu tänane tulemus näitab, siis võib-olla kõik kõigile kohale ei jõua.“

„Kolm treenerit aastas on natuke palju ja seda kõigi klubide jaoks. Stojkovicile väga palju aega ei antud. Kui sa oled uus peatreener, siis paari nädala või kuuga ei ole kõiki detaile võimalik paika saada. Stojkovic hakkas just pusletükke vaikselt paika saama, aga ju juhtkond tundis, et on vaja mingit muutust…“ oli Lepistu nõutu.

Ja siis võis tulla isegi kõige kõnekam lause: „Kõige olulisem on see, et vennad, kes on riietusruumis, hoiaksid ühte ja elaksime selle hooajaõpu üle. Praegu ei ole kerge ja energia on nagu ta on, aga tähtis on klubi logo respektida ja hooaeg adekvaatselt lõpuni mängida.“ Kas see tähendabki, et vennad riietusruumis ehk mängijad on üks leer ja peavad ühte hoidma, et see treenerivahetustest tingitud raske hooajalõpp üle elada?

Ühtlasi kinnitas Lepistu, et tiitli peale tänavu enam ei mängita. Tänane tulemus tähendab, et Flora on meistritiitlist kolme võidu kaugusel ja vahe Levadiaga kärises selle nädalavahetusega juba 13 punkti peale. „Kui me nii Kuressaarele kaotame, siis tiitli peale me sel aastal ei mängi. Aga kõik me oleme professionaalid ja see klubi läheb ikka kõiki mänge võitma. Eesmärk on meil lõpetada hooaeg pea püsti ja võita suured mängud. Loodetavasti suudame ehitada vundamendi järgmiseks aastaks.“

Kalõnõtšenko: probleemid olid ja probleemid on jäänud

Maksõm Kalõnõtšenko: „Valmistusime raskeks mänguks ja teadsime, et Kuressaare on tugev, aga tulemus on selline nagu ta on. Probleemid olid ja probleemid on ka jäänud – laseme vastastel liiga palju lööke teha. On mille kallal tööd teha. Esimese poolajaga ei saa üldse rahul olla, aga üldine pilt annab lootust, et läheb paremaks. Viimased 20-25 minutit annavad lootust.“

Nüüd annab Kalõnõtšenko mängijatele kolm vaba päeva. „Kui tulemus välja arvata, siis läks nädal hästi. Pärast väikest puhkust töö jätkub ja teeme ka sõpruskohtumise Riia Audaga (Läti kõrgliiga viies – R. V.). Siis ootab juba ettevalmistus järgmiseks mänguks. Kaugemale ette ei taha ma veel vaadata, võtame mäng-mängult.“