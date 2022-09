Maailmameister Tattar on pidurdamatu. „Elan praegu oma unistuste elu!“

Tattar, muide, on nüüd jõudnud USAs poodiumile 18 võistlust järjest. See on ütlemata kõva sõna, sest USAsse on koondunud lõviosa ala tippudest. Pealegi on eestlanna 18 esikolmikukohast ainult kaks on tulnud veidi pisematel turniiridel kui profituuri (DGPT) etapid. Võite on selles seerias 11 (vt täpsemalt infokasti). Viimati jäi Tattar USAs poodiumilt eemale möödunud aasta juunis, kui pidi MMil leppima 5. kohaga. Tänavu parandas ta selle vea kuhjaga ja krooniti paari nädala eest maailmameistriks.