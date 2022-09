Juancho Hernankolmese kontsert tõmbas Hispaania tiitlipeo käima

Kui vahepeal tundus, et Prantsusmaa rong hakkab juba jaamast lahkuma, siis lõpuks mindi puhkama ikkagi vaid 37 : 47 kaotusseisus, sest Hispaania oli viimased kaks ja pool minutit kuival ning ise saadi rünnak käima.

Teise poolaja alguses oli Hispaania rünnak nii kipsis, et Prantsusmaa vinnas end kolme minuitiga 46 : 49 peale ning hispaanlased vajasid minutilist mõttepausi. Kummaline mäng on see korvpall.