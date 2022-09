MM-HÕBE! Varik ja Kunnas tegid Eesti mootorrattaspordi tipptulemuse

See on kõrgeim saavutus, milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on jõudnud. Maailmameistrivõistluste üldarvestuse poodiumile on varem astunud vaid kaks eestlast ja seda samuti külgvankrite motokrossis: 2004. aastal tõid Are Kaurit ja Jürgen Jakk samast sarjast koju pronksmedali, meenutas mootorrattaspordi föderatsioon.



Kogu see nädalavahetus Saksamaal Rudersbergis oli Eesti ja Soome fännidele, keda oli ajaloolisele sündmusele kaasa elama kogunenud sadu, äärmiselt närvesööv. Võistluseelsel nädalal sadas ohtralt ja savipinnasega rada muutus tõeliseks mudaauguks. Maastik muutus nii läbimatuks, et sõitjate rekasid tuli boksialale tõmmata traktoriga.



Korraldajad olid aga täis otsustavust programm, mis sisaldas ka kohaliku tähtsusega soolode sõite, täismahus maha pidada ning laupäev algas esialgse kava kohaselt.

Ent kui laupäeva lõunaks oli peetud A-grupi kvalifikatsioonisõit, mis tuli pärast viit ringi punase lipuga katkestada, sest tsiklid jäid lihtsalt tõusule kinni, oli selge, et võidusõidud tuleb kuni järgmise hommikuni pausile panna.

Kõik kolm Eesti korvipaari, kes sattusid loosi tahtel A-gruppi, olid B-grupi konkurentidest kehvemas olukorras, sest olid oma tehnikat hulludes tingimustes pidanud rohkem lõhkuma.

Esimene võistlussõit ainult lisas pinget, et sest Varik ja Kunnas tõid sealt koju kolmanda koha punktid, ent nende põhikonkurendid MM-tiitlile, Etienne Bax ja Odrej Cermak võitsid. See tähendas, et paarid alustasid hooaja viimast sõitu võrdsetelt punktidelt.

Paraku said Bax ja Cermak parema stardi ning Varikul ja Kunnasel ei õnnestunudki neid kinni püüda. Eesti-Soome ekipaaž lõpetas sõidu neljanda ja hooaja teise kohaga, Bax ja Cermak olid sõidus teised, kuid hooaja kokkuvõttes maailmameistrid. Duosid jäi lahutama neli punkti.

„Teised olid natuke kiiremad täna,“ nentis Varik pressiteate vahendusel. „Meie start oleks võinud olla veidi parem. Teises stardis panime kellegagi sirge peal kokku ka veel. Läksime MM-i kolmandat kohta püüdma, nüüd oleme teised, nii et ületasime ennast.“

Variku korvimees Lari Kunnas: „Hommikul ütlesin tõesti, et läheme võitu püüdma, kuid me andsime endast parima ja tegime nii Eesti kui Soome motospordi ajalugu. Pingutasime mõlemas sõidus, kuid sellest ei piisanud, sest me ei lõpetanud esimesena.“



Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis tegid vaatamata ebaõnnestunud kvalifikatsioonile mõlemas võistlussõidus väga korraliku tulemuse, olles nii esimeses kui teises sõidus kuuendad, etapi kokkuvõttes viiendad ning MMi üldarvestuses kaheksandad (118 p).



Kvalifikatsioonis viienda tulemusega ilusa „kübaratriki“ teinud Tanel Reesna ja Sten Niitsoo pidid esimese sõidu siduriprobleemide tõttu pooleli jätma, kuid olid teises sõidus 23ndad ja etapi kokkuvõttes 27ndad. MMi üldarvestuses said nad 21. koha (44 p). Eestlastest teenisid tänavu MM-arvestuses punkte veel Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp (26. koht, 18 p) ning Argo Põldsaar ja Teet Eier (36. koht, 7 p).



Kõik kolm Rudersbergis osalenud Eesti korvipaari osalevad tuleval nädalavahetusel ka Tšehhis Kramolinis külgvanrkrite rahvuste krossil. „Loodame kõigepealt, et ilm on seal parem, siis on ka fiiling parem,“ rääkis koondise eesmärkidest Gert Gordejev. „Meil on sel aastal koos päris hea seltskond, anname endast parima ja läheme kindlasti võitlema!“