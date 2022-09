Hispaania Euroopa meistriks vedanud ameeriklane: järgmisel aastal oskan ma juba ka hispaania keelt!

Pühapäeva õhtul Euroopa meistriks kroonitud Hispaania oli sel turniiril paljudele pinnuks silmas, sest kuidas ometi julgeb nii suur kossuriik end ehtida võõraste sulgedega ja tuua spetsiaalselt suurturniiriks koondisesse ameeriklase? Hispaanlaseid need jutud ei heiduta ja nemad on kindlad, et see samm läks asja ette.