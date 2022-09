Allar Raja aeglasevõitu MMi eelsõidust: keeruline on valmistuda, kui pole kodus tugevat sparringupartnerit

Meie meeste vastasteks olid eelsõidus Leedu, Holland, Itaalia, USA ja Indoneesia. Itaalia sai teistega kohe vahe sisse, Eesti püsis edasi viiva teise koha konkurentsis umbes pool võistlusmaad.

1500 m vaheajapunktiks oli Eesti vajunud kindlalt neljandaks ega suutnud sealt enam tõusta. Itaalia võiduaeg oli 5.43,94. Hollandlased kaotasid neile 1,25, leedulased 1,66 ja eestlased 8,99 sekundiga. Tolle eelsõidu viies oli USA (+12,67) ja kuues Indoneesia (+31,00).

Allar Raja märkis Õhtulehe reporterile, et ega eelsõidu põhjal suurt midagi öelda ei olegi, ent arutles siiski. „Natuke klassikaline lahtisõit. Proovime nii ja naa, aga minu arust on keeruline esimeseks sõiduks valmistuda, kui pole kodustes tingimustes tugevat sparringupartnerit, et tunda võistlusolusid ka treeningsõidul,” rääkis ta.

„Väiksed asjad, igalt poolt natuke kaotasime aega. Võib-olla stardis väike konn, jäime huvitavasse lainesse, roolimine, võib-olla rütm polnud päris see. Kiired olud, hingamine oli teisel tuhandel vähe kinni. See ongi lahtisõidu asi. Tahaks öelda, et viis sekundit saaks lihtsasti ajast maha võtta, aga tuleb aru anda, et midagi lihtsalt ei anta. Kõik riigid proovivad oma parimat anda, ka meie, aga tuli nigelalt välja.”

MMi alustas 17 neljapaati, kellest kuus pääsesid kolme eelsõidu peale otse poolfinaali. Need on Itaalia, Holland, Suurbritannia, Rumeenia, Poola ja Ukraina. Pisut üllatasid Raja ukrainlased ja hollandlased.

„Hiina oli kahtlaselt aeglane, tegi meie masti sõidu,“ osutas ta. „Aga muus osas, need, kes pidid kiiret sõitu tegema, tegid ka. Britid võib-olla domineerisid Rumeeniaga natuke palju ühes eelsõidus (Norra kaotas neile kolmandana kuus-seitse sekundit – M. T.). MM alles algas, nädala jooksul hakkab selguma, kellel kus varu on.“

Eestlased jätkavad teisipäeval kell 13.05 vahesõidus, kus nelikust USA, Norra, Hiina ja Uus-Meremaa tuleb poolfinaali pääsemiseks alistada vähemalt kaks konkurenti. „Lihtsaks ei saa seda ülesannet kindlasti nimetada,” ütles Raja.