Noorem Käit siirdus Kalevi kaudu ühest Portugali tippklubist teise ja saadeti esimese nädalaga kõrgemale tasemele

Juba mõnda aega oli selge, et Portos Käit ei jätka, aga järgmine kosilane peaks tulema samuti Portugalist. Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere sõnas Õhtulehele, et veel laupäeval käidi notariaalselt FIFA dokumente tegemas, aga nüüd on üleminek ametlik. Ka Eesti U18 koondis hõikas Käidi esmaspäeval välja juba Rio Ave klubi mängijana.

Eesti koondislase Mattias Käidi noorem vend Kristofer veetis Portos pool aastat. Klubil oli võimalus ta välja osta, aga sellest loobuti.