Ogier teatas fännidele hea uudise

See, et ta kihutab kuu lõpus Uus-Meremaal oli juba varem paigas, kuid täna avalikustas Ogier, et stardib ka oktoobris Hispaanias ja novembris Jaapanis. Nii paisub tema tänavuste MM-rallide arv kuue peale, mis on isegi rohkem kui ta aasta alguses kommunikeeris.