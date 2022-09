Jüri Jaansoni omaaegne kange konkurent hakkab 46aastaselt tippsuusatajaks

Ühepaadil Ateenas ja Pekingis olümpiakulla võitnud Tufte lõpetas pika ja ülieduka sõudmiskarjääri pärast mulluseid Tokyo olümpiamänge, kuid tundub, et võistlushimu sai mehest võitu.

„Minu arust on huvitavam treenida mingi eesmärgi nimel, mitte lihtsalt selleks, et näha oma naise jaoks hea välja. Ta on minuga niigi rahul, aga nüüd on mul pulk, millest kinni hoida. Põnev!“ vahendas Tufte pressikonverentsil öeldud sõnu Norra TV2.

Ta lisas: „Mul on veel järel palju aastaid tipus, olen noor mees. Mind on suusatamine, eriti murdmaa, alati köitnud. Leian, et on äge saada alasse korralik sissevaade ja abiks olla, kui mul on midagi teistele pakkuda. Peamine on suuskadel lõbutseda.“

Selge see, et suusatamine pole norralase elus midagi uut. Kusjuures tal on ette näidata ka üks korralik tulemus: 2007. aasta Vasaloppeti 43. koht.

Tufte värskete tiimikaaslaste seast leiab ka 36aastase rootslanna Anna Haagi, kelle auhinnakapis on kolm OM-hõbedat ning 2014. aasta Sotši OMi kuldmedal teatesõidust.