HÜVASTI, MM? Senegali jalgpallikoondise ründaja rikkus dopingureegleid

Pahanduse allikas on aprillis Itaalias pärast Cagliari 1 : 5 kaotust Udinesele antud dopinguproov, mille tulemus oli küll negatiivne, kuid Itaalia antidopingu (NADO) hinnangul rikkus Balde proovi andmise protseduuri reegleid, kirjutab The Athletic.

See ei pruugi olla lõplik, sest maailma jalgpalliliit (FIFA) ootab The Athleticu andmetel parasjagu Itaaliast inglise keelde tõlgitud dokumente, et need siis kinnitada või vajadusel kaevata rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS). Sinna võib muidugi iseseisvalt pöörduda ka Balde ise.