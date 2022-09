Operatsioonist taastuv Katrina Lehis: minu hooaeg algab kindlasti tunduvalt hiljem kui tavaliselt

„Praeguseks hetkeks on veidi üle kuu aja möödas ning hetkel on rõhk taastumisel. Millal ma naasen vehklemisrajale? Kindlalt on veel midagi keeruline öelda, aga minu hooaeg algab kindlasti tunduvalt hiljem kui tavaliselt.“

Operatsiooni vajanud parem jalg on vehklemisrajal Lehise tagumine jalg, millega ta tõukab. „Katrina on agressiivse stiiliga vehkleja ehk ründav tüüp ja seal seda tõukamist on väga vaja. Väga oluline on, et põlv võimalikult kiiresti ja võimalikult hästi saaks korda,“ rääkis treener Nikolai Novosjolov juulis ERRile.