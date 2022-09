Kuidas pilkamist kogenud töntsakast Pärnumaa poisist sirgus noorte jõutõstmise maailmameister

„Minu eesmärk on saavutada maailmameistri tiitel,“ ütles jõutõstja Markus Lehtla mullu oktoobris Pärnumaa kutsehariduskeskuse veebiväljaandele. Tänavu septembris võitiski ta noorte MMil kuldmedali. Pealtnäha käis kõik justkui mängeldes. „Tegelikult on see suur ime,“ lausub üsna karmi kadalipu läbinu.