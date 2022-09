Kotsar kiitis Raiestet, kuid tunnistas, et liitunuks Baskoniaga ka ilma kaasmaalase mahitustööta

Kotsar märkis esitlusel, et on meeskonna juures olnud umbes nädal aega. Ta tõdes, et kui tuli kahe aasta eest South Carolina ülikoolitiimist tagasi Euroopasse ja liitus Hamburgiga, oli tal mõnevõrra lihtsam, sest sai kohe algusest peale koos meeskonnaga hooajaeelset ettevalmistust teha. Et nüüd oli ta koos Eesti koondisega EMil, liitus ta uute meeskonnakaaslastega hiljem ning seega oli pisut keerulisem, sest tiimi põhiliikumised tuli kiiresti selgeks saada.