Kuulus rallimänedžer: Tänakul on komme kõige üle viriseda

Suve lõpus kerkisid esile kuulujutud, et Tänak ei pruugigi järgmisel hooajal Hyundais jätkata, kuigi teda siduvat meeskonnaga mitmeaastane leping. Ka eestlane ise pole andnud sellele selget vastust. „See selgub järgmisel aastal,“ sõnas hetkel MM-sarjas teist kohta hoidev piloot DirtFishile.

Spekulatsioone tuli hulganisti juurde pärast Kreeka rallit, kus Hyundai sai hakkama pehmelt öeldes kummalise otsusega. Mäletavasti lubasid nad Thierry Neuville'il, kelle tiitlišansid on pelgalt puhtteoreetilised, saavutada etapivõit. Tänak pidi aga leppima teise kohaga ning sai seetõttu 25 punkti asemel 18. Kolm rallit enne hooaja lõppu on Kalle Rovanperä edu Eesti ralliässa ees 53 silma. Seejuures on Toyota piloot, kes võitis esimesest seitsmest etapist viis, katkestanud viimased kaks rallit. Lasknuks Hyundai Kreekas võita Tänakul, oleks ta soomlasest maas 46 punktiga. Arvestades eestlase hetkevormi – nii Soomes kui ka Ieperis õnnestus tal võita, ei tundu tema tiitlivõimalus kõige ebareaalsem.

Tõsiasi on aga see, et vahe Rovanperäga on 53 punkti, kolmandal kohal olev Neuville kaotab Toyota ässale aga juba 76 silmaga. Tänak tõdes ka ise Kreeka rallil, et Hyundai otsus polnud õige. „Muidugi mitte, arvestades tiitlilootusi,“ lausus ta enne punktikatset.

Ka asjatundjad eesotsas DirtFishi ajakirjanike David Evansi ja Colin Clarkiga on avaldanud hämmingut. Yle Spordi rallieksperdi Henri Haapamäki hinnangul saanuks Hyundai kolmikvõidu ka siis, kui esimesena oleks lõpetanud Tänak. „Kummaline lahendus. Tänak kaotas punkte, mille oleks võinud lihtsalt saada,“ selgitas ta.

Mis saab uuel hooajal? Yle spordiportaalis arutletakse kolme võimaliku variandi üle:

1. Tänak taasliitub Toyotaga