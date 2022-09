„KOLMAS POOLAEG“ | Kunagine Eesti halvim jalkaklubi on omaette vaatamisväärsus, millega plaanivad liituda isegi vennad Anierid

Mis puudutab jalgpallilist poolt, siis pole FC Reaal kunagi olnud liiga edukas. On olnud hooaegu, mille on meeskond lõpetanud lausa Eesti liigapüramiidi viimasel kohal. Ometi on mängitakse vutti lausa neljandat kümnendit järjest, kõigil on endiselt väga tore ja meeskonnast on läbi käinud suur hulk tuntud nägusid!