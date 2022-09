VALUS! Ülinapi kaotuse saanud Pärnu pudenes meistrite liigas konkurentsist

Kolmandat veerandit alustas Swans 10 : 1 vahespurdiga, ent pärnakatel õnnestus tänu kahele tabavale kaugviskele edu taastada. Seejärel rebis ette taas Austria klubi, juhtides hetkel seitsme punktiga. Viimasele kümnele minutile mindi vastu nende 62 : 60 eduseisus.

Neljas veerand kulges tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud otsustavat vahet sisse teha. Kerge initsiatiiv oli austerlastel, kes ei andnud viimastel minutitel Pärnule kordagi edu. Seisul 80 : 80 jäi võõrustajatele 21,5 sekundit rünnakuks.

Pärnakad tabasid küll paremini kaugviskeid (9/20; 45% vs 5/16; 31%), ent kokkuvõttes oli väljakult täpsem Swans (32/54; 59% vs 31/62; 50%). Lauavõitluses jäi napilt peale kodumeeskond – 28 vs 27.