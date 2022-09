Hyundai ajutine pealik: tulevik mind ei huvita

Hooaeg algas Hyundaile raskelt: avaetapil Monte Carlos jõudis finišisse vaid Thierry Neuville, kes oli kuues. Pärast seda on aga meeskonnal õnnestunud end koguda ning viimaselt kolmelt rallilt on lahkutud võitjatena.

Kuigi Moncet on öelnud, et jääks meeleldi oma ametikohale tööle püsivalt, siis meeskond nii ei arva. Ka sõitjate meelest tuleks leida uus pealik. Eriti häälekalt on avaldanud oma arvamust Ott Tänak. „Ei, see mees pole Julien Moncet,“ lausus eestlane augustis portaalile DirtFish, kui talt uuriti, kes võiks olla tiimiboss.

Prantslane ise tunnistas, et tal pole aimugi sellest, mida tulevik toob. „Mulle anti see töö aasta alguses ning olen läinud ühelt etapilt sujuvalt edasi järgmisele. Alguses mõtlesin rohkem tulevikule. Aga praegu mind see eriti ei huvita,“ sõnas Moncet portaali Rallit.fi vahendusel.

Ta lisas: „Teen oma tööd ning kui olen järgmisel rallil [pealik], siis on hästi. Kui mitte, siis on sellest kahju, aga see pole minu otsustada.“

Puhtstatistiliselt on Hyundai teinud Moncet' käe all eduka hooaja: kui mullu õnnestus neil Adamo juhendamisel jõuda kolme etapivõiduni, siis tänavu on võidetud juba neli rallit.