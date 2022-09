Üle pika aja koondisesse kutsutud Eesti keskkaitsja kirjust elust lõunamaades: Armeenia on nagu Eesti 30 aastat tagasi, seal pole hea elada

Kuu aja eest 30. sünnipäeva tähistanud Baranov pole Eesti koondist esindanud juba kaks aastat ja on sel perioodil võidelnud tüütute vigastustega. Nüüd on tal aga kõik hästi: ta on tagasi koondises, valitsev Armeenia meister ja kirsiks tordil jõutis Jerevani Pjunikuga ka UEFA konverentsiliiga alagruppi. Aga mis kõige tähtsam – mees on terve. „Tervisega on enam-vähem hästi,“ alustas ta intevjuud. „Mitte isegi enam-vähem, vaid hästi on. Väga hästi!“ täpsustas ta kärmelt.

Viimased poolteist aastat mängis Baranov läbi valu ja süstide, mis ilmselgelt jalale hästi ei mõjunud. Hiljuti käis ta operatsioonilaual. Keskkaitsjat vaevas üsna keeruliselt kirjeldatav ja ebatavaline jalavigastus.