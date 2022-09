VIDEO | 45aastane Tom Hardy pani kinni MMA-turniiri. "Ta tahab võita parimal moel."

Kui pealtvaatajatele mõjus see, kui Hardy kooli uksest sisse astus, šokina, siis korraldaja Mohamed Itoumaine'i sõnul pidas näitleja lihtsalt oma sõna. Ta oli kuu aega varem osalenud ühel teisel lahtisel jiu-jitsu meistrivõistlusel, kus Itoumaine tegutses kohtunikuna.

„Olin väga põnevil ning ta avaldas mulle muljet, sest ütles, et tuleb järgmisena minu turniirile ning pidas oma sõna. Kuulsaid inimesi on väga keeruline saada kohalikule võistlusele, sest neil on alati tegemisi,“ selgitas Itoumaine CNNile.

Ta lisas, et varjas Hardy osalemist avalikkuse ees viimase hetkeni, et staaril ei tekiks võistluse eel lisapingeid. Turniiril jättis ta Itoumaine'i sõnul algusest peale väga hea mulje.

„Tal on päriselt sinine vöö. Mul on kohtunikuna üle kümne aasta kogemust ning kui nägin teda esimest korda võistlemas REORGi meistrivõistlustel, siis teadsin, et tal oleks lööki ka minu turniiril. Sellisele tasemele jõudmiseks on vaja pühendumust ja teha tööd. Ta on nii vaimselt, füüsiliselt kui ka tehniliselt osav. Ta tahab võita parimal moel, mis tähendab panna vastane alla andma.