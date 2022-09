Eesti – Malta kohtunikud lähevad ka MMile

Kohtunikebrigaadi eesotsas on kogenud Daniel Siebert, kes on FIFA-kategooria õigusemõistja 2015. aastast. Muuhulgas on Siebert olnud kohtunik 2021. aastal toimunud meeste EM-finaalturniiril, kus ta teenindas kolme kohtumist. Sieberti brigaadi kuulusid finaalturniiril abikohtunikud Jan Seidel ja Rafael Foltyn, kes on ametis ka reedesel Eesti – Malta kohtumisel. Sama brigaad osutus valituks ka tänavusele meeste MM-finaalturniirile.