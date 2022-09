Levadia vallandas ukrainlasest peatreeneri ühe mängu järel

43aastane Kalõnõtšenko jõudis Eesti meistriklubi juhendada ainult ühes mängus: eelmisel pühapäeval Kuressaare vastu, mis kaotati tulemusega 2 : 3. Seejuures olid nad 51. minutiks 0 : 3 taga. Kuressaarele oli see ajaloo esimene võit Levadia üle.





FCI Levadia president Viktor Levada: „Oleme viimastel päevadel pidanud arutelusid nii mängijate kui treeneritega. Analüüsi tulemusena jõudsime tõdemuseni, et siinses keskkonnas on raske meil üheskoos seatud eesmärke püüda. Soovin Maksõmile edu edaspidiseks.“



U21 meeskonna juhendamise võtab Andrejevilt hooaja lõpuni üle Artjom Artjunin.