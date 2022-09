Joonas Tamm mängust Maltaga: kui taga nulli hoiame, pääseme edasi

Seis D-liiga teises alagrupis on selline, et nii Eestil kui ka Maltal on kogutud kuus punkti – reedesed külalised on kahel korral alistanud San Marino, eestlased kodus 2 : 0 San Marino ja võõrsil Henri Anieri neljanda üleminuti väravast 2 : 1 Malta. Kuna võrdsete punktide korral vaadatakse esmalt omavahelisi mänge, siis ongi seis selline, et kui reedene matš lõppeb Eesti võidu või viigiga, on meie koondis taganud alagrupi võidu ja pääsu mudaliigast tagasi C-tasemele.