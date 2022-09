PIINLIK NIMEKIRI: Levadia mahub (ilmselt) Euroopa esikümnesse!

Esiteks peab tõdema, et absoluutsele tõele järgnev nimekiri muidugi ei pretendeeri: üle ilma on kaugelt liiga palju profiklubisid, et täpselt järge pidada, kes ja kui kiirelt on oma peatreenereid vallandanud – või üllatavalt tihti mehed ise lahkunud. Seega tugineme selles nimekirjas Euroopa ajakirjandusest läbi käinud faktidele, mille põhjal saab väita, et Kalõnõtšenko ja Levadia napp koostöö on nimekirjas üllatavalt kõrgel, aga poodiumikohale ei kandideeri.