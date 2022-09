Prantslased viskasid venelastega semmiva tähe pikema jututa koondisest välja

Korvpalli EM lõppes vähem kui nädal tagasi ja Heurtel tuli Prantsusmaaga teisele kohale: 76 : 88 lõppenud finaalis Hispaaniaga viskas Heurtel prantslaste resultatiivsuselt teisena 16 punkti ja lisas seitse lauapalli.

Kolmapäeval teatas Zenit, et 2013. aasta Euroopa meister ja mullune olümpiahõbe on nendega sõlminud 1+1 lepingu. „Soovime Thomast enda võistkonnas tervitada. Ta on mängija, kel on kõvasti kvaliteeti ja kogemusi. Usume, et ta aitab meil hooajaks seatud eesmärke saavutada,“ hõikas Peterburi meeskonna peatreener Xavi Pascual.

Mis need eesmärgid on, ei huvita läänemaailmas kedagi – kes praegu venelastega läbi käib, sellega on jutud lühikesed!

„Kui Thomas Heurtel mängib Zenidi klubi eest, ei austataks tema pühendumust [Prantsusmaa koondisele]. Mängujuhti ei arvestataks enam tulevaste koondismängude valikus, muuhulgas 2024 olümpiaks, seoses Prantsusmaa korvpalliliidu juhtorgani 28. juuli otsusega,“ teatas mehe kodumaa alaliit.