Seni mudaliigat vältinud leedukaid ähvardab Balti vendade kibe saatus

Ent käimasoleval hooajal pole Leedul asjad sujunud. Enne neljapäeval peetud kodumängu Fääri saartega oli neil tabelis ümmargune null, kui kaotus oli vastu võetud kõigis neljas senises mängus. Ometi oli neil veel teatud võimalus alagrupi viimast kohta vältida, kuid selleks tulnuks Fääri saartele kindlasti tuul alla teha ja olla edukas ka viimases mängus Luksemburgi vastu. Ent võidu asemel pidid leedukad rahulduma 1 : 1 viigiga ja see tähendab seda, et viimasest kohast neil pääsu ei ole.

Siiski ei tähenda see leedukate jaoks automaatselt mudaliigasse kolimist. Kuna C-divisjonis on neli alagruppi, mudaliigas vaid kaks, peavad C-divisjoni alagruppides viimaseks jäänud meeskonnad 2024. aasta varakevadel omavahel play-off-mänge, selgitamaks välja kaks õnnetut mutta langejat. Praegu on selge, et lisaks Leedule on endale viimase koha „kindlustanud“ juba ka Valgevene. Ülejäänud alagruppides tulevad play-off'idesse suure tõenäosusega kas Küpros või Põhja-Iirimaa (grupp 2) ja Bulgaaria või Gibraltar (grupp 4).