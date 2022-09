Hispaania jalgpalliliit lasi mässu tõstnud naiskonna ülbelt üle

Hispaania jalgpalliliidu teatel andsid mängijad teada, et Vilda ametiaeg on mõjutanud nende emotsionaalset seisundit ja tervist ning kui Vilda jätkab, siis pöördumisele alla kirjutanud mängijad koondist enam ei esinda.

Ent jalgpalliliit võttis treenerit toetava ja hoopis mängijaid ründava seisukoha.

„Me ei luba mängijatel kahtluse alla seada rahvuskoondise peatreeneri jätkamist,“ seisab liidu avalduses. „Selliste otsuste tegemine ei kuulu nende pädevusse. Sellist tüüpi manöövrid on kahjulikud, pole eeskujuks ning on kaugel jalgpalli ja spordi väärtustest.“

Lisatakse, et rahvuskoondise esindamisest keeldumine on väga tõsine rikkumine ning võib tuua karistuseks kahe- kuni viieaastase diskvalifitseerimise. Samuti ei ole sellises olukorras võimalik neid 15 mängijat koondisesse kutsudagi.

„Jalgpalliliit arvestab ainult nende mängijatega, kes on täielikult pühendunud, isegi kui tuleb mängida noortega,“ jätkatakse ähvardaval toonil. „See pole enam spordi- vaid väärtusteküsimus. Koondislaste valik ei ole läbiräägitav. See on pretsedenditu olukord nii meeste kui ka naiste jalgpalli ajaloos, nii Hispaanias kui kogu maailmas. Rahvuskoondis vajab mängijaid, kes on projekti pühendunud, kaitsevad meie värve ja on uhked, et saavad kanda Hispaania särki.“

Lõpetuseks lisatakse siiski suuremeelselt, et mängijad – kelle nimesid pole välja toodud – võivad tulevikus siiski koondist esindada, kui nad „mõistavad oma eksimust ja paluvad andestust“.

Vilda juhendab Hispaania naiskonda 2015. aastast. Suvisel EMil oli koondis üks suurfavoriitidest, kuid veerandfinaalis pidid nad lisaaja järel tunnistama turniiri hilisema võitja Inglismaa paremust.