KAHJU! Tartu rattatalent Madis Mihkels jäi MMil esimesena medalita

Nad said 20liikmelise jälitajate grupiga parimal juhul sisse 18sekundilise vahe, kuid lõpuks sulas see nagu kevadine lumi. Ent päästev finišijoon saabus siiski enne kui jälitajad ning kulla saatuse otsustasid ikkagi Fjodorov ja Vacek. Kibedamat lõpujalga näitas WorldTouri tiimi Astana Qazaqstan esindav Fjodorov, kes edestas Vacekit ühe sekundiga ja võitis kulla.

Ta kirjeldas otsustavat äraminekut: „Proovisin rünnata enne lõppu, sest teadsin, et ronimine on minu jaoks raske. Ma pole tõeline ronija, kuid teadsin, et kui jõuan mäe otsa, võin finišispurdiga võita. Proovisin mitu korda rünnata ja kui pääsesime kahekesi enne tõusu teistelt eest ära, teadsin, et võime hakkama saada. Ma pole sprinterina kiire ega aeglane, kuid otsustavaks said minu värskemad jalad. See oli minu viimane võimalus võita U23 tiitel ja olen tõesti väga õnnelik!“