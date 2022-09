Celticsi NBA finaali vedanud peatreener peab salasuhte tõttu terve algava hooaja elu üle järele mõtlema

Tegemist on NBA ajaloos pretsedenditu sammuga. Klubi ametliku teadaande kohaselt eksis Udoka Celticsi poliitika vastu, kuid ei täpsustanud, milles see seisnes. ESPNi ajakirjanikule Adrian Wojnarowskile on aga allikad avaldanud, et Udokal oli intiimsuhe – küll konsensuslik – ühe klubis töötava naisega. Udoka eemaldamine on kohese efektiga, otsus tema täpsema tuleviku kohta Celticsi klubis langetatakse aga hiljem. Algaval hooajal juhendab meeskonda senine abitreener Joe Mazzulla. Udoka lähim abimees Will Hardy sai suvel Utah Jazzi peatreeneriks, vastasel juhul oleks vakantseks jäänud tööposti saanud ilmselt tema.