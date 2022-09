Ukraina sangar Ussõk rääkis oma ekstreemsetest treeningutest: kord olen vee all hinge kinni hoides ka minestanud

Enne võitlust avaldas 35aastase ukrainlase mänedžer Egis Klimas justkui möödaminnes, et on oma silmaga tunnistanud, kuidas Ussõk lihtsalt kümme kilomeetrit järjest ujus. Või kuidas ta vee all oma hinge kinni hoiab – väidetavalt on mehe rekordiks uskumatuna tunduvad neli minutit ja 40 sekundit!

Nüüd on Ussõk oma YouTube'i kanalil nendest karmidest treeningutest ka ise rääkinud.

„Võtame näiteks selle kümne kilomeetri pikkuse ujumise. See on väljakutse. Sa ujud ja järsku tunned põlves sellist valu ja mõtled, et ei saa enam edasi minna, lihtsalt ei saa jätkata.

Lihased on nii pinges ja valu on lihtsalt väljakannatamatu. Valu on õlas, põlves või isegi vuntside otstes.

Ja sa mõtled: „Olgu, ma olen lõpetanud, parem on peatuda ja järgmisel korral proovida. Aga just see tähendab, et sa ei saa peatuda – kui hakad nii mõtlema, ongi see signaal, et tuleb jätkata. Sa lihtsalt ei saa alla anda. Sest kui sa sel hetkel alla annad, teed seda ka siis, kui võitled.

See on murdepunkt, milleni sa kindlasti oma võitluse ajal jõuad. Iga sportlane teab, mis see on. Keegi ei saa teha midagi „järgmisel korral“, nii et sa lihtsalt ei peatu.

Aga tõsi, olen natuke hull ja seetõttu jälgivad mu treenerid mind hoolikalt. Kui ma minestan, päästavad nad mu. Kord vee all hinge kinni hoides minestasin hetkeks ja mind viidi kohe basseinist välja.“