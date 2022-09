Tänak ootab Uus-Meremaa etappi põnevusega: sealsed teed on rallisõiduks otsekui loodud

Toona ehk kümme aastat tagasi hoidis ta kaks katset enne lõppu viiendat kohta, kuid sõitis seejärel teelt välja ning rullus oma Fordiga üle katuse. Sellegipoolest meenutab Tänak rallit hea sõnaga.

„Võistlesin Uus-Meremaa rallil kümme aastat tagasi ning mul on sellest head mälestused. Ootan juba naasmist. Olen vaadanud videoid, et end värskendada, ja teed näevad välja fantastilised – need oleksid otsekui rallisõiduks loodud. Kuna see on teisel pool maakera, pole me saanud sarnastel teedel testida. See tähendab, et õige seadistuse leidmine võib osutuda keeruliseks. Peame lihtsalt testikatsest võimalikult palju õppima ning järjest kohanema. Loodetavasti pigistame autost välja maksimumi ning saavutame tugeva tulemuse,“ lausus eestlane Hyundai pressiteate vahendusel.

Ka Neuville sõitis Uus-Meremaal 2012. aastal ning ootab samuti sinna naasmist. „Unistasin lapsena alati Uus-Meremaa rallile minemisest, vaadates televiisorist Colin McRaed ja Carlos Sainzi. Mulle on see alati tundunud kõige ilusama maastikuga etapp. Vedas, et sain seal kihutada 2012. aastal – tegu oli imelise ralliga, kus olid väga huvitavad ja nauditavad katsed. Esimesel läbimisel on teed väga lahtised, kuid teisel on pidamine suurem. Seal on vaja väga täpset ja stabiilset autot. Selliseks etapiks on raske valmistuda, kuid anname endast parima,“ sõnas ta.

Hyundai meeskonna jaoks on Uus-Meremaa aga uueks proovikiviks. Tiimi ajutine pealik Julien Moncet usub, et sellele vaatamata õnnestub neil teha tugev tulemus. „Kuigi me pole kunagi varem Uus-Meremaal võistelnud, lähme me sinna suure enesekindlusega, sest saavutasime eelmisel rallil oma ajaloo esimese kolmikvõidu. See tulemus näitas, milleks on Hyundai masin võimeline. Olime selle ära teeninud, sest terve meeskond on terve hooaja olnud pühendunud ning teinud tõsist tööd. Uus-Meremaa etapp on järjekordne kruusaralli – kolm meie tänavust võitu neljast on tulnud selliste teedega etappidel. Kuigi kõrge taseme tõttu läheb meil raskeks, on kõigil võrdsed võimalused ja võtmekohaks on autode töökindlus. Loodetavasti jätkame tugevalt ning võitleme võidu nimel.“

Ka 21aastane Oliver Solberg pole varem Uus-Meremaal kihutanud. „Osalen Uus-Meremaa rallil esimest korda, seega olen uue seikluse eel põnevil. Teed tunduvad imelised ning terve etapp paistab olevat väga ilus. Muidugi ei tea me, mida katsetest oodata, aga loodetavasti saavutame hea kiiruse koheselt ning leiame tasakaalu ja rütmi. Hooaeg on kulgenud tõusude ja mõõnadega, kuid viimane ralli oli hea – saavutasime Belgias neljanda koha. Meie eesmärk on jätkuvalt õppida ning suruda ning loodetavasti saavutame meeskonnale hea tulemuse.“