VAATA VÄRAVAID! Juubilar Sergei Zenjov VARist: pärast värava löömist ei saa enam pidutseda, see rikub mängu

Sergei Zenjovi koondisekarjäär algas 2008. aastal 2 : 1 võidumängus Maltaga, kusjuures just tema söödust vormistas Andres Oper eestlaste võiduvärava. Ründaja 100. kohtumine sinises särgis oli… 2 : 1 võit Malta üle, kus Zenjov andis võiduväravale resultatiivse söödu: ainult et nüüdseks on särk numbriga kaheksa Henri Anieri kanda.