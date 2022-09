Ogier: ehk on Tänakul mõnes teises meeskonnas paremad võimalused

Tänak on jõudnud viimasel neljal rallil poodiumile, sealhulgas triumfeeris ta neist kahel. Kreekas võinuks tulla kolmas järjestikune etapivõit, kuid Hyundai otsustas lasta Thierry Neuville'il võtta esikoht ning jätta Eesti ralliäss, kel on veel vähegi reaalne tiitlišanss, teiseks.

Tänakul ei õnnestunud oma pahameelt eriti varjata, öeldes selgelt välja, et tegu polnud õige otsusega. Pärast seda on tekkinud hulganisti kuulujutte juurde: teda seostatakse nii M-Spordi kui ka Toyotaga.

Lappi, kes sõidab Jaapani autotootja meeskonnas poole kohaga, ei usu, et Tänak nendega liitub. „Kui see juhtub, siis on seda küll väga hästi varjatud. Ma ei usu seda absoluutselt,“ lausus ta.