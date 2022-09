MEDALIMÄNGU EI SEKKUTUD: neljapaat lõpetas MMi viiendana

Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) said maailmameistrivõistlustel täisprogrammi: eelsõidust otse tosina kiireima paatkonna sekka ei pääsetud, mis tähendas vahesõidus sõudmist. Edeneti esikohaga ning seejärel lepiti enda poolfinaalis kolmanda kohaga, mis viis küll laupäevasesse medalisõitu, aga sundis startima kuuendalt veelt.

Kui poolel teel võis arvata, et itaallased jätsid endale lõpuks varu, siis reaalsus oli see, et kullasõitu nende meestes täna sees polnudki: lõpuks lasti mööda ka Suurbritannia rivaalid ning edestati napilt hollandlasi ehk tuli leppida pronksiga.