Eesti tennisepere uusim liige: Tallinn on meganunnu ja loodetavasti tuleb mul veel palju võimalusi siin ringi käia

Ingrid Neel on Tallinna WTA-turniiril õnnega koos: loodetavasti läheb ameeriklannal sportlikult hästi, aga kui ka peaks untsu minema, tähendab see, et tal on rohkem aega ringi kolada Tallinna peal ja tutvuda oma vanaema sünnimaaga. Peagi loodab Neel isegi juba sinimustvalge lipu alla kolida.