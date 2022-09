VALUS! Eesti krossisõitja murdis USAs reieluu, aga koondis jõudis vaatamata sellele Rahvuste krossil finaali

Et A-finaali pääseda, pidid Tanel Leok (MXGP, Husqvarna) ja Harri Kullas (Open, Yamaha) sõitma oma kvalifikatsioonis kindlasti välja koha vähemalt teise kümne keskel ning sellega said kogenud võistlejad ka suurepäraselt hakkama. Leok oli oma sõidus 15., Kullas aga koguni 6.

Leoki kahekümne aastase Rahvuste krossi karjääri puhul on see esmane olukord, et üks Eesti tiimi liige ei saa vigastuse pärast sõita. Ometi rõhutab ta, et Eesti on sellele vaatamata finaalis.