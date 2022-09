Kipchoge nihutas taas maratoni maailmarekordit unelmate piirile lähemale

„Tõsi on see, et ega ma ei tea, mis on minu piir. Aga seda kinnitan ma kõigile: kui tahate enda piire nihutada, siis tulge Berliini,“ sõnastas 37aastane jooksulegend üldteada mõtte. Viimati joosti maailmarekord mujal kui Berliinis 2002. aastal Londonis. Pärast seda on lausa kaheksa järgmist tippmarki tehtud Saksamaa pealinnas.

Seejuures võttis Kipchoge jooksu eel teemaks maagilise kahe tunni piiri. Ta on kindel, et järgmine põlvkond suudab viia rekordi uude tundi. Ta ise on seda teinud katsevõistlusel, kus tal oli kasutada värskete jalgadega tempomeistreid ja selle ürituse eesmärk oligi näidata, et see on füüsiliselt võimalik. Nii saigi ta Viinis kirja aja 1:59.40. „Ma ei usu, et ma suudan kunagi alla kahe tunni joosta, aga ma lähen Berliini, et teha hea võistlus, inspireerida inimesi ja panna nad maratoni armastama,“ oli tema eesmärk.