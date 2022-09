Kõik 20 mängu võitnud Flora kindlustas viienda järjestikuse Eesti meistritiitli

Mänguskoor avati üheksandal minutil, kui Lisette Tammiku kauglöök tabas esmalt latti ning põrkas seejärel õnnetul kombel võõrustajate puurilukust Keiti Kruusmannist väravasse.

84. minutil tegi skoori Jessika Uleksin, saates nurgalöögist tulnud palli peaga võrku ning kindlustades tiitlikaitsjale kaheväravalise võidu.

Flora on tänavu võitnud meistriliigas kõik 20 mängu väravate vahega 132 : 10 ning kogunud 60 punkti. Teisel kohal jätkaval Sakul oli enne tänast matši veel teoreetiline tiitlišanss, kuid nüüd see kustus. Neil on 19 kohtumisega koos 42 silma, mängida jääb veel viis vooru. Kolmas on 20 mänguga 37 punkti kogunud Tallinna Kalev.

Flora kaitsjal Kristiina Tullus, kes on tänavu saanud kirja vaid viis mängu, oli tiitli üle õnnelik. „Väga hea tunne on, arvestades, et pole see hooaeg väga palju mängida saanud. Igat tiitlit on väga hea meel võita,“ lausus ta Soccernet.ee otseülekandes.

Tullus avaldas lootust, et tiimil õnnestub hooaeg lõpetada täiseduga – mängida jääb veel neli kohtumist. „Lähme igat mängu võitma. Meil on väga hea meel, et oleme suutnud seda teha. Paaris mängus oleme ise end raskesse seisu pannud, aga oleme suutnud sealt välja tulla. Samamoodi lõpuni – kindlasti on üks eesmärkidest mitte punkte kaotada.“

Tullusel on mõnevõrra kahju, et meistriliigas pole tänavu olnud tugevat konkurentsi. „Kindlasti oleme igal aastal lootnud, et meil on rohkem põnevamaid ja raskemaid mänge, aga meie eesmärk on võita. Tahaks, et iga nädal oleks selline mäng, kus tuleb võidelda. Kahju, et tugevaid mänge on vähe.“

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul tuli ülekaalukas tiitlivõit tänu sellele, et naiskonnal endal on kõik võrreldes mullusega paremini sujunud. „Eelmine aasta oli meil väga raske nii hooaja ettevalmistuse kui ka koosseisu ja vigastuste mõistes. Tänavu on koosseis olnud sügavam, kõik läinud sujuvamalt ja oleme saanud ise väga hea kontrolli asjade üle. Vastaste osas ei oska ma kommenteerida. Igaüks annab alati endast parima ja täna on meie parim lihtsalt teiste omadest parem.“