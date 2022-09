GALERII | Läti legend võttis ühisstardiga sõidus Zahknalt revanši

„Tegin hüppemäel stabiilsed hüpped ja selle üle on hea meel. Tunnen, et varu on veel sees palju. Esimene hüpe jäi grammikene hilja peale ja kahjuks ei vedanud ka tuulega väga, mis hakkas vooru lõpus vastu puhuma. Teine hüpe oli enda meelest parem ja suutsin sellega enda positsiooni parandada. Nädalavahetusega olen rahul ja nüüd on viimane pingutus ees tuleval nädalavahetusel Saksamaal Klingenthalis, kus peetakse Suvise GP sarja viimane võistlus,“ kommenteeris Aigro ise võistlust pressiteate vahendusel.