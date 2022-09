Kalev/Cramo tulevane vastane täiendas meeskonda Horvaatia koondise liidriga, kes ütles ära Vene klubidele

Horvaadile tehti ahvatlevaid pakkumisi ka Venemaalt, kuid 37aastane Simon otsustas siiski naasta kodumaale. Cedevita Junioris loodetakse, et lisaks panusele palliplatsil on ta eeskujuks noormängijatele.

„Tegu polnud kerge otsusega, kuid liitun Cedevita Junioriga, sest klubis on kõik suurepäraselt organiseeritud, seal on hea atmosfäär ning nad tegelevad tublisti noorte mängijatega. Loodan, et minu kogemused aitavad noortel saada nii heaks kui võimalik. Klubil on kahtlemata ambitsiooni. Minul on samuti ambitsiooni, kuigi olen 37aastane. Ootan suure huviga koos töötamist ja peagi algavat hooaega,“ sõnas Simon klubi kodulehe vahednusel.