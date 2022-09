FOTOD | Koduse korvpalli parimad snaiprid tulevad Rakvere Tarvast

Head spordisõbrad, kurb uudis on see, et suvi on ametlikult läbi! Nüüd on aeg tubasteks tegevusteks ja juba uuel nädalal läheb lahti Eesti-Läti korvpalliliiga viies hooaeg. Lahtivisete eel kogunesid üheksa Eesti klubi esindajad Männiku lasketiirus, et anda ühiselt tuld!