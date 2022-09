Rahvuste krossi must nädalavahetus tähendab, et Tanel Leoki karjäär jätkub

Maailmarekordilist 20. korda Rahvuste krossil stardis olnud Leok tunnistab, et olukord teeb talle viha, kuna enesetunne oli hea ning vabatrennis ja kvalifikatsioonis suutis ta kiiresti sõita. „Isegi kui mina ja Harri oleksime olnud esimene ja teine, oleksime ikka olnud kokkuvõttes 19., sest Jörgen ei sõitnud. Aga ma ise oleksin tahtnud näidata head sõitu! Viha on üleval. Ma ei taha niimoodi lõpetada,“ oli ta emotsionaalne ja avaldas soovi Rahvuste krossi karjäärile väärikam punkt panna. Seega võime eeldada, et tulekul on ka 21. kord.