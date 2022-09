SKANDAAL! Eesti-Läti liigaga liitunud Ukraina klubi on kodumaal põlu all

„2 riiki, 16 võistkonda, 1 tiitel“ on lööklause, millega reklaamib end tänavu rekordsuureks paisunud Eesti-Läti Paf korvpalliliiga. Kui muud faktid on õiged, siis selle kahe riigiga on asi keerulisem, sest võistlustel lööb kaasa ka valitsev Ukraina meisterklubi BC Prometei, kes ajab praegu oma asju Riias, aga vastavalt vajadustele ka Tallinnas.