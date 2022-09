VIDEO | SADA KROONI JA KATUS SÕIDAB! Prantslased korjasid eestlaste silme all neli punast kaarti. Kas neist viimane oli treeneri tellimustöö?

Eesti U18 koondise jaoks olid kohtumised selleks hetkeks juba peetud, kui prantslased tembutama hakkasid. Poola ja Prantsusmaa läksid turniiri võitja otsustanud kohtumises vaheajale 2 : 2 seisul, aga siis hakkas juhtuma. Esmalt võttis suuvärgi eest 55. minutil kaks kollast kaarti PSG ründaja Ilyes Housni, 61. minutil hilines olukorda Rennes'i mängija Jeanuel Belocian, kes teenis teise kollase kaardi. Seejärel läksid poolakad kohtumist 3 : 2 juhtima ning 72. minutil võttis kiirrünnaku peatamise eest endale teise kollase Nantes'i poolkaitsja Malang Gomis.

See polnud veel kõik: stiilse punkti pani 16aastane Saint Etienne'i mängumees Darnell Bile, kes libistas julmalt Poola mängijale sisse ja lõi teda jätkuolukorras ka peaga. Punane! Ja vastavalt reeglitele tähendab see, et kohtumine on lõppenud.

Teiseks poolajaks jõudis tribüünile ka Eesti U18 koondis, kelle peatreener Joel Indermitte avaldas Õhtulehega suheldes arvamust, et see kulminatsioon võis olla peatreener Bernard Diomede tellimus.