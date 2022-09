Ott Tänak: soovime Rovanperäle tiitli võitmise võimalikult keeruliseks teha

Uus-Meremaa ralli on Eesti piloodi sõnul taaskord väga spetsiifiline. „Siin on omanäolised teed. Väga palju kaldeid, mis on enamasti positiivsed. Katsed on üldiselt väga kõva pinnase peal ja algselt on palju lahtist kruusa, mis puhastudes muutub peaaegu et asfaldiks,“ märkis ta.